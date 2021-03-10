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    Система заблаговременного оповещения об опасных явлениях погоды запущена в Азербайджане

    10 Марта 2021, 00:02

    БАКУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Азербайджане при техническом содействии казахстанской компании впервые сданы в эксплуатацию метеорологические радары, позволяющие заблаговременно оповещать об изменениях погодных условий и опасных природных явлениях, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В церемонии открытия проекта по установке метеорологических радаров в Шемахинском районе Азербайджана приняли участие посол РК в Азербайджане Сержан Абдыкаримов и министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев, а также дипломатические представители и официальные лица.

    Данные радары были впервые установлены в стране и регионе в целом при техническом содействии казахстанской компании «Спецоснащения», эксклюзивно представляющей на Кавказе и в Центральной Азии американскую компанию «Baron Services». Проект стал результатом успешного трехстороннего сотрудничества Азербайджана, Казахстана и США.



    Радары с большим радиусом действия и передовыми технологиями дают возможность принятия Правительством и местными властями своевременных и достоверных решений по раннему оповещению об изменениях погодных условий и опасных природных явлениях. Они обеспечивают безопасность во многих сферах жизнедеятельности государства и общества. Это особенно необходимо в сельском хозяйстве, деятельность которого во многом зависит от погодных условий, тем самым обеспечивая продовольственную безопасность страны.



    «Проблема изменения климата и ее последствия не обходит стороной не одну из стран в мире, Азербайджан также подвержен этому. Особенно в последнее десятилетие у нас наблюдается учащение аномальных явлений погоды, которые связаны с этими последствиями. В этой связи создание системы заблаговременного оповещения является приоритетным направлением в рамках адаптации последствиям изменения климата», - отметила руководитель Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии Азербайджана Умайра Тагиева.

    По ее словам, один из локаторов расположен в северо-восточной части Большого Кавказа – в Шемахинском районе, а второй на западе страны – Гойголе. Радиус их охвата составляет 250 км. Радары последнего поколения позволяют заблаговременно оповещать о таких опасных явлениях погоды как сели, град, обильные осадки, шквальный ветер и т.д. Ввиду того, что Азербайджан имеет очень сложный рельеф, чтобы полностью покрыть территорию страны в ближайшие годы в планах стоит задача увеличить количество радаров до 5.

    Сообщается, что компания «Спецоснащения» планирует локализовать производство радаров «Baron» в Казахстане, создать центр по сервису, обучению, исследованиям, обработке данных и моделированию природных ситуаций. Это позволит выгодно развивать отрасль, внедрять передовые технологии, осуществлять оцифровку погодных данных и улучшать экологию страны. Весь проект для «АзерГидромета» выполнялся казахстанской компанией с привлечением других партнеров. Им сдали готовое к эксплуатации оборудование.

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    Наука Экология Азербайджан Погода
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