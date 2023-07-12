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    Система теплоснабжения Экибастуза масштабно обновляется - аким Павлодарской области

    12 Июля 2023, 12:39

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – После того, как Экибастуз пережил чрезвычайную ситуацию, в регионе происходит масштабное обновление теплоснабжения. Уже отремонтированы два котлоагрегата. Об этом заявил аким Павлодарской области Асаин Байханов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Город Экибастуз, как вы знаете, мужественно пережил чрезвычайную ситуацию, и там сейчас идет масштабное обновление системы теплоснабжения. На Экибастузской ТЭЦ уже отремонтировано два котлоагрегата, находятся в ремонте остальные 8. Все необходимые материалы и оборудование закуплены. Идет доставка и монтаж», - прокомментировал на брифинге в СЦК Асаин Байханова.

    По его словам, целый ряд проектов будут реализованы в сфере водоснабжения и водоотведения городов и сел. В частности, обеспечение централизованным водоснабжением к концу года вырастет в селах с 95 до 97, 8%, в городах - с 96 до 97%.

    Напомним, в ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. В городе объявили режим чрезвычайной ситуации.

    Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Павлодарская область ЖКХ Акимат Отопительный сезон Экибастуз ТЭЦ
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