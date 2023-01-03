Система Tax Free внедрена в пяти аэропортах Узбекистана

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В пяти аэропортах Узбекистана начали работать стойки Tax Free, где иностранные граждане могут вернуть суммы НДС за приобретенные товары, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы Uzbekistan Airports, 2 января в аэропортах Ташкента, Самарканда, Бухары, Ферганы и Ургенча состоялось торжественное открытие стоек Tax Free, начавших свою работу в тестовом режиме.

Система Tax Free подразумевает возврат иностранным гражданам сумм НДС, уплаченных ими при приобретении отдельных видов товаров у предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю в Узбекистане. Список товаров, на которые распространяется кэшбек, указан в постановлении Кабинета министров от 8 ноября 2022 года. Это сувенирная продукция, орехи, фрукты и сухофрукты, изделия из кожи и меха, ковры, текстиль и многое другое.

Чтобы получить возврат НДС, необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении Soliq и отсканировать в нем чеки за совершенные покупки. При вылете в аэропорту пассажиру нужно пройти регистрацию на рейс, после чего обратиться на стойку Tax Free, предъявив посадочный талон и сам товар. Зарегистрированный товар можно оставить для провоза в ручной клади, либо вернуться на стойку регистрации и сдать в багаж.

Общая сумма покупки товаров, подпадающих под систему Tax Free, должна составлять не менее 1 млн сумов. Также товар не должен быть открыт и использован. Сотрудники налогового комитета, проверив соответствие товара всем критериям, оформляют кэшбек. На различные категории товаров пассажир может вернуть до 90% от суммы НДС. Кэшбек оформляется на карту пассажира и выплачивается после 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором был зарегистрирован возврат.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане принято постановление Кабинета Министров, в соответствии с которым с 1 января 2023 года в порядке эксперимента вводится система Tax Free по возврату иностранным гражданам сумм НДС.

Фото: t.me/uzbairportsuz



