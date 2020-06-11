Система присуждения образовательных грантов изменилась в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адилет Тойбаев рассказал, как в текущем год будут присуждаться образовательные гранты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году одно из самых основных новшеств, это то, что образовательные гранты присуждаются на основе образовательных программ. То есть, если раньше у нас был перечень специальностей, был конкретный классификатор специальностей, в рамках которого отмечался государственный образовательный заказ на конкретные специальности, допустим: математика, физика, химия, биология и так далее. То теперь у нас государственный заказ распределяется на группы образовательных программ. То есть абитуриенты выбирают до 4 групп образовательных программ, когда подают на конкурс и выигрывают соответствующий грант на группу образовательных программ. И уже когда ему присуждается соответствующий сертификат гранта, то он уже приходя в высшее учебное заведение выбирает образовательную программу, которая входит в эту группу образовательных программ», - пояснил Адилет Тойбаев в ходе онлайн-брифинга на площадке МОН в Фейсбук.

По его словам, в этом году не будут указываться конкретные специальности.

«А образовательную программу он (абитуриент) уже выбирает в вузе. Еще одно новшество - это электронное свидетельство и электронный сертификат ЕНТ. У нас также по гранту будет выдаваться электронное свидетельство», - добавил Адилет Тойбаев.