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Система оценивания качества воздуха устарела в РК – экологи

23 Февраля 2022 16:23
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Система оценивания качества воздуха устарела в РК – экологи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель саморегулируемой организации «Ассоциация практикующих экологов» Лаура Маликова призывает отказаться от устаревшей системы оценивания качества воздуха ОНД-86, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С 1 июля 2021 года был принят новый Экологический кодекс, где в 418 статье указано, что с 1 января 2024 года у нас должны быть утверждены новые экологические нормативы качества воздуха. У нас стратегическая задача войти в топ 30 развитых стран, для чего у нас с 2015 года пересматриваются различные законы, в том числе Экологический кодекс. Нам также нужно гармонизировать наши стандарты», - сказала Лаура Маликова на круглом столе с участием представителей госорганов.

По ее словам, обсуждения с учеными касательно данного вопроса проводились в текущем месяце.

«И все они, когда речь заходит о качестве воздуха, говорят о системе регулирования и нормирования. То есть, сейчас у нас действует такая система, когда предприятия сами себе нормируют выбросы и проводят рассеивание, используя методику ОНД-86. Это методика давно устарела, к примеру Россия отказалась от нее еще в 2017 году. Мы же до сих пор используем методику, которая себя изжила», - отметила спикер.

«То есть, документально получается, что выбросы рассеиваются, по факту это не так. От населения поступают многочисленные жалобы. Официально в рамках нового Экологического кодекса мы отказались от ОНД-86. Но на самом деле, ее оставили, как территории воздействия. Получается, проектировщики все равно проводят рассеивание воздуха и потом определяют, где заканчивается территория воздействия», - добавила Л. Маликова.

Руководитель управления государственной экологической экспертизы Дастан Тлеубеков поделился своей точкой зрения по данному вопросу.

«Непосредственное воздействие, которое мы учитываем – это источники выбросов и их воздействие на окружающую среду, в том числе на те прилегающие территории, которые мы условно называем СЗ (санитарные зоны, прим.ред.) по ранее принятым. В границах СЗ могут оказаться и жилые зоны, это не исключается. При этом, Экологическим кодексом были предусмотрены такие программы, как определение СЗЗ (санитарно-защитные зоны), учет его воздействия. И в случае, если они не допускают предельно допустимой концентрации на данных территориях, то предприятие имело возможность сократить себе границы СЗЗ, но с одним условием – обязательно должно быть проведение мониторинговых исследований на данных точках, что отражается в программах проведения экологического контроля», - заключил Д. Тлеубеков.



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#Экология  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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