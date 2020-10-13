Система образования изолирует детей с инвалидностью от общества - Павлодарский обком КНПК

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре коммунисты предложили разработать отдельную программу реабилитации и социальной защиты детей-инвалидов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Система образования изолирует детей с инвалидностью от общества, - заявила первый секретарь Павлодарского областного комитета Коммунистической Народной партии Казахстана Гаухар Нугманова, сославшись на данные международной правозащитной организации Human Rights Watch. - Дети в закрытых психоневрологических учреждениях интернатного типа практически не получают должного образования».

Об этом зашла речь в ходе общественной дискуссии «Достаточна ли социальная поддержка государства для детей-инвалидов», организованной Павлодарским обкомом КНПК. В ней приняли участие представители госорганов, неправительственных организаций, родители особенных детей и другие. Дополнительным препятствием для детей с инвалидностью, по мнению Г. Нугмановой, становятся психолого-медико- педагогические консультации. Именно эти специалисты выдают заключение о том, в какой школе должен учиться ребёнок. «Формально это является рекомендацией, реально вопреки закону, детей без неё в школу не принимают даже при сохранности интеллекта. Кроме того, казахстанские общеобразовательные учреждения не оснащены оборудованием и не имеют необходимого персонала для ведения инклюзивного обучения, - отметили в обкоме КНПК. - Детей-инвалидов не берут в вузы, а младшим закрыта дорога в детские сады. Ни о какой социализации людей с ограниченными возможностями при таких условиях говорить не приходится».

В Павлодарском областном комитете компартии считают, что родители детей-инвалидов не получают психологической помощи, а дети – необходимого им медоборудования, лечения и реабилитации: не хватает санаториев, коррекционных кабинетов и прочего. Платное лечение для большинства семей недоступно. Много проблем создают бюрократические препоны при оформлении опекунства по достижению совершеннолетия особого ребёнка. Получение жилья для этой категории остаётся мечтой. «Как говорят сами родители особенных детей, ни одна государственная услуга не даётся им без проблем», - отметили коммунисты. Инициаторы дискуссии уверены, что государство должно защитить права инвалидов, и что Казахстану нужна отдельная государственная программа по реабилитации и социальной защите людей с ограниченными возможностями. Как отметила первый секретарь обкома Гаухар Нугманова, люди с ограниченными возможностями обладают всей полнотой социально-экономических и личных прав и свобод, закрепленных Конституцией РК. Однако пока что относятся к ним хуже, чем к преступникам, обрекая с раннего возраста на изоляцию, безграмотность и нищенское существование. В качестве главной рекомендации по итогам дискуссии было предложено разработать отдельную программу реабилитации и социальной защиты детей-инвалидов, предусмотрев в ней пути решения проблем, связанных с лечением, образовательными услугами, социальной адаптацией и обеспечением жильем этой категории лиц. Всего в Казахстане проживают более 626 тысяч инвалидов, и почти 70 тысяч из них - дети.