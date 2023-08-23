Система Каспийского трубопроводного консорциума работает стабильно – КМГ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Система Каспийского трубопроводного консорциума работает стабильно. Об этом сообщил заместитель председателя правления АО «КазМунайГаз» Булат Закиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Действительно, 4 августа в порту Новороссийск произошла атака надводных дронов в отношении судов Черноморского флота. Надо сказать, что морской терминал КТК находится в некотором отдалении непосредственно от морского порта Новороссийск. Какого-либо ущерба инфраструктуре КТК нанесено не было. Трубопроводная система на сегодняшний день работает стабильно. Надо также добавить, что за весенне-летний период Каспийский трубопроводный консорциум завершил плановые ремонтные работы на всех трех выносных причальных устройствах. Была введена в эксплуатацию новая система измерения количества и качества нефти. Что существенно повышает гибкость терминала в отношении отгрузок нефти на предстоящий осенне-зимний штормовой сезон», – сказал Булат Закиров.

Спикер подчеркнул, что на сегодняшний день система КТК работает стабильно, отгрузки производятся, нефть принимается от грузоотправителей согласно их заявкам.

Ранее менеджеры АО НК «КазМунайГаз» представили операционные и финансовые результаты деятельности компании за первое полугодие 2023 года.