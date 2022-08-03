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    • Система госконтроля должна стать более справедливой и объективной - Алихан Смаилов

    3 Августа 2022 15:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание по внедрению регулирования «с чистого листа» в предпринимательской деятельности и автоматизации сфер государственного контроля. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    Регулирование с «чистого листа» внедряется Правительством в тесном взаимодействии с НПП «Атамекен» для снижения излишней административной нагрузки на бизнес и создания более комфортных условий ведения предпринимательской деятельности. В рамках этой работы на сегодня пересматривается весь массив регуляторных актов.

    Участники совещания обсудили ход проведения анализа в области земельных отношений, сферах информации и связи, компьютерного программирования, деятельности трубопроводного транспорта, складирования и горнодобывающей промышленности.

    Премьер-Министр отметил, что госорганам необходимо усилить координацию в проведении данной работы и поручил включить в соответствующий план-график сферы, которые оказались незатронутыми анализом.

    «Это одна из основных реформ экономической политики Нового Казахстана и одно из основных направлений работы Правительства. Требования к бизнесу должны быть понятные и четкие. Бизнес должен работать спокойно», — сказал Алихан Смаилов.

    Также участники совещания рассмотрели ход автоматизации системы государственного контроля.

    Так, в настоящее время МЦРИАП проанализированы 57 видов деятельности на наличие отраслевых информсистем, разрабатывается график организационно-процедурных мероприятий по реинжинирингу сфер госконтроля.

    Глава Правительства подчеркнул, что благодаря автоматизации проверяющие должны начать приходить с проверками только к тем субъектам предпринимательства, которые допускают серьезные нарушения.

    «Сокращение необоснованных, ненужных, неактуальных требований к бизнесу имеет критически важное значение. Мы сейчас живем в новых реалиях, поэтому к моменту отмены моратория на проверки бизнеса система госконтроля и надзора должна быть справедливой и объективной», - сказал Алихан Смаилов.

    Премьер-Министр отметил, что без автоматизации контроля ни о какой эффективности не может быть речи.

    «Достижение данной цели напрямую зависит от госорганов – по каждому курируемому сектору, от каждого министра, каждого вице-министра. Эту работу нужно сделать добросовестно, чтобы общество почувствовало изменения. В ином случае я буду ставить кадровый вопрос ребром», - заключил Алихан Смаилов.


    Фото: primeminister.kz
    #Правительство РК #Алихан Смаилов
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