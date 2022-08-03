Система госконтроля должна стать более справедливой и объективной - Алихан Смаилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание по внедрению регулирования «с чистого листа» в предпринимательской деятельности и автоматизации сфер государственного контроля. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Регулирование с «чистого листа» внедряется Правительством в тесном взаимодействии с НПП «Атамекен» для снижения излишней административной нагрузки на бизнес и создания более комфортных условий ведения предпринимательской деятельности. В рамках этой работы на сегодня пересматривается весь массив регуляторных актов.

Участники совещания обсудили ход проведения анализа в области земельных отношений, сферах информации и связи, компьютерного программирования, деятельности трубопроводного транспорта, складирования и горнодобывающей промышленности.

Премьер-Министр отметил, что госорганам необходимо усилить координацию в проведении данной работы и поручил включить в соответствующий план-график сферы, которые оказались незатронутыми анализом.

«Это одна из основных реформ экономической политики Нового Казахстана и одно из основных направлений работы Правительства. Требования к бизнесу должны быть понятные и четкие. Бизнес должен работать спокойно», — сказал Алихан Смаилов.

Также участники совещания рассмотрели ход автоматизации системы государственного контроля.

Так, в настоящее время МЦРИАП проанализированы 57 видов деятельности на наличие отраслевых информсистем, разрабатывается график организационно-процедурных мероприятий по реинжинирингу сфер госконтроля.

Глава Правительства подчеркнул, что благодаря автоматизации проверяющие должны начать приходить с проверками только к тем субъектам предпринимательства, которые допускают серьезные нарушения.

«Сокращение необоснованных, ненужных, неактуальных требований к бизнесу имеет критически важное значение. Мы сейчас живем в новых реалиях, поэтому к моменту отмены моратория на проверки бизнеса система госконтроля и надзора должна быть справедливой и объективной», - сказал Алихан Смаилов.

Премьер-Министр отметил, что без автоматизации контроля ни о какой эффективности не может быть речи.

«Достижение данной цели напрямую зависит от госорганов – по каждому курируемому сектору, от каждого министра, каждого вице-министра. Эту работу нужно сделать добросовестно, чтобы общество почувствовало изменения. В ином случае я буду ставить кадровый вопрос ребром», - заключил Алихан Смаилов.





Фото: primeminister.kz



