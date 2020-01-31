Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Система экспресс-диагностики коронавируса разработана в Национальном центре биотехнологии

    31 Января 2020, 12:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках секционного заседания «Актуальные вопросы развития науки Казахстана» генеральный директор Национального центра биотехнологии Комитета науки МОН РК Ерлан Раманкулов рассказал о системе экспресс-диагностики коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На основе Центра биотехнологии Министерство образования и науки РК постоянно ведет исследования в направлении разработки диагностики, и в течение одной недели мы разработали диагностическую тестовую систему. Сейчас под эгидой Минздрава проводим диагностику проб, взятых у больных с подозрением на коронавирусную инфекцию. Мы своевременно и быстро отвечаем вызовам такого рода», - рассказал Ерлан Раманкулов.

    Диагностика длится один день. Такого рода инфекции диагностируются двумя способами: ПЦР и ферментный анализ. Эти исследования проводятся при финансировании Министерства образования и науки РК. Разработан экспериментальный вариант.

    «Минздрав РК его опробует, после анализа всех результатов он будет принят в протокол лечения. Пробы поступают от Минздрава РК. Мы хороши тем, что можем делать передовые вещи, а Министерство здравоохранения может обеспечить нас практическим материалом. Мы разработали диагностику и ведем ее анализ в центральной референс-лаборатории в Алматы», - отметил гендиректор Национального центра биотехнологии.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Наука Здравоохранение Пневмония в Китае
    Новости по теме
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    3 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    4 Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
    5 Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области