Система «Е-қызмет» модернизирована для дистанционного отбора на госслужбу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Интегрированная информационная система «Е-қызмет» модернизирована для дистанционного отбора на государственную службу. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы Азамат Жолманов на брифинге Службы центральных коммуникаций при Президенте РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях упрощения процесса отбора и приема, обеспечения максимальной открытости и доступности государственной службы для граждан, Агентством по делам государственной службы, по поручению Главы государства разработан новый алгоритм отбора на государственную службу. Цифровизация процедуры отбора на государственную службы обеспечивается путем модернизации интегрированной информационной системы «Е-қызмет», – сообщил спикер.

По его словам, все этапы конкурса будут проводиться удаленно, в режиме онлайн, в любое удобное для граждан время – кроме собеседования, – из любой точки, при наличии Интернета. Предусмотрено присвоение кандидатам ID-номера для обезличивания и обеспечения анонимности при прохождении этапов отбора, для исключения конфликта интересов и коррупционных рисков. Кроме того, исключение влияния человеческого фактора и прозрачность процедуры на протяжении конкурса будет обеспечиваться независимой системой прокторинга (процедура контроля соблюдения правил во время дистанционного тестирования – авт.).

А.Жолманов также отметил, что новая система отбора предусматривает автоматическое подведение итогов конкурса информационной системой самостоятельно, исключая стороннее вмешательство.

Напомним, 11 января 2022 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Мажилиса Парламента РК, поручил усовершенствовать систему отбора кадров на государственную службу, убрать излишние препоны и барьеры для поступления. Также было дано поручение упростить порядок выхода из государственной службы.