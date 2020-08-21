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    Сиротам в Павлодаре подарили ноутбуки и смартфоны для онлайн-учёбы

    21 Августа 2020, 16:00

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – По инициативе благотворительного фонда «Дара» ОФ «Үміт Үзбеу» передал воспитанникам детской деревни семейного типа технику для предстоящей дистанционной учёбы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Перевод всех детей на дистанционное обучение в связи с коронавирусом привёл не только все школы в тупик, но и детские учреждения. Из-за нехватки ​ компьютерной техники дети не смогут получить достойное образование,​ и это является серьёзной проблемой для всех. Зная о проблеме нехватки компьютеров, мы ​ приняли активное участие», - сообщила корреспонденту МИА «Казинформ» руководитель благотворительного общественного фонда «Үміт Үзбеу» Гаухар Омарова.

    В детской деревне семейного типа ОФ «Үміт Үзбеу» при поддержке благотворительного фонда «Дара» провёл благотворительную акцию по поддержке достойного дистанционного образования детей из детской деревни - компьютерной техникой.

    «Благодаря нашему тесному сотрудничеству по проекту «Наставники» мы позаботились о том, чтобы дети из детского учреждения были обеспечены компьютерной техникой», - добавила Г. Омарова.

    Проект «Наставники» в​ Павлодаре реализуется фондом «Үміт Үзбеу», а запущен по инициативе благотворительного фонд​ «Дара». Компьютеры, которые были переданы в детскую деревню, им предоставили учредители благотворительного фонда «Дара».

    «В рамках этой акции ​ещё предусмотрены смартфоны «Huawei» с выходом в Интернет, Instagram Whatsapp и «Zoom»-программы, а номера на телефоны ​ обеспечат сами наставники. И будут оплачивать ежемесячный тариф; смартфоны предусмотрены для тех детей, которые закреплены за наставниками для общения и участия на встрече с наставниками», - отметил спикер.

    В ходе проекта «Наставники» воспитанники детской деревни получили в общей сложности десять ноутбуков и шесть смартфонов.

    Фото предоставлены Г. Омаровой.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Образование Благотворительность
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