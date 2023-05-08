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    Сирию возвращают в Лигу арабских государств

    8 Мая 2023, 04:15

    ДАМАСК. КАЗИНФОРМ - Сирия вернется в Лигу арабских государств более чем через десять лет после того, как ее членство было приостановлено. От Дамаска ждут возобновления переговоров с оппозицией о новой конституции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на DW.

    Совет министров иностранных дел Лиги арабских государств (ЛАГ) принял решение о возвращении Сирии в организацию - более чем через десять лет после того, как ее членство было приостановлено. Решение принято на экстренном совещании в Каире, сообщил в воскресенье, 7 мая, представитель генсека ЛАГ Гамаль Рушди. Таким образом положен конец изоляции сирийского правительства президента Башара Асада, которое было исключено из организации в 2011 году.

    Арабские государства должны придерживаться «эффективного подхода, основанного на взаимном уважении», в свою очередь указали в министерстве иностранных дел Сирии. В ведомстве также подчеркнули «важность совместной работы и диалога для решения проблем, стоящих перед арабскими странами».

    Главы МИД стран ЛАГ отметили «стремление начать играть ведущую роль в усилиях по урегулированию» кризиса в Сирии, его «гуманитарных и политических последствий, а также последствий для безопасности», добавив, что гуманитарная помощь должна предоставляться «всем нуждающимся». Они также договорились сформировать министерский комитет для продолжения «прямого диалога с сирийским правительством с целью достижения всеобъемлющего решения».

    От Дамаска ждут возобновления переговоров с оппозицией

    Как передало агентство dpa, от властей Сирии в ответ ожидают, что они возобновят переговоры с оппозицией о новой конституции и подготовят почву для выборов. Кроме того, правительство должно разрешить возвращение беженцев, обеспечить предоставление гуманитарной помощи и пресечь контрабанду наркотиков в соседние страны, отметило агентство. По его данным, арабские страны хотят предоставить финансовую поддержку для восстановления в Сирии и убедить союзные государства вывести войска из этой страны.

    Следующий саммит 22 членов ЛАГ запланирован на 19 мая в Саудовской Аравии. Королевство может пригласить Асада на эту встречу, указало dpa.

    Временное исключение Сирии из ЛАГ

    Занимавший пост премьер-министра Катара Хамад бен Джасем аль Тани 12 ноября 2011 года призвал власти стран-членов ЛАГ отозвать послов из Дамаска. Временное исключение Сирии из Лиги арабских государств вступило в силу 16 ноября 2011 года. Приостановление членства Сирии в панарабской организации поддержали 18 государств. Против проголосовали представители Ливана, Йемена и Сирии, посланник Ирака воздержался.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Ближний Восток Сирия Мировые новости
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