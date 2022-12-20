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    Сирены зазвучат в Жетысуской области

    20 Декабря 2022, 13:21

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Департамент по чрезвычайным ситуациям Жетысуской области сообщает, что 21 декабря в 12:55 в целях проведения технической проверки областной системы оповещения будут включены электросирены на 30 секунд, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Просим жителей и гостей не паниковать и отнестись с пониманием», - обратились к жителям региона в пресс-службе ДЧС.

    ДЧС области также напоминает правила поведения при включении электросирены в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

    «Если сигнал застал вас дома: включите радио, радиотрансляционные и телевизионные приемники; прослушайте экстренное сообщение; действуйте в соответствии с переданным сообщением. Если сигнал застал вас на улице: прослушайте экстренное сообщение, передаваемое уличными громкоговорителями и подвижными средствами оповещения; действуйте в соответствии с переданным сообщением», - добавили в ведомстве.


    Фото из открытых источников

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Учения Общество ДЧС Жетысуская область
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