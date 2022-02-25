Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Сирены прозвучат 1 марта в Казахстане

    25 Февраля 2022, 19:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В стране пройдет республиканская проверка системы оповещения гражданской защиты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    В рамках Всемирного дня Гражданской обороны, 1 марта 2022 года с 9.00

    по 12.00 часов запланировано проведение республиканской проверки системы оповещения гражданской защиты.

    Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях является основной мерой безопасности, которая позволяет защитить жителей от негативных последствий какой-либо аварии или разрушительного воздействия, вызванного влиянием различных факторов природных явлений.

    В ходе проверки системы оповещения предполагается кратковременное включение электросирен и сиренно-речевых устройств (громкоговорителей), а также осуществление перехвата эфира телевизионных и радиоканалов, размещения информации на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях.

    Звуковой сигнал «Внимание всем!!!» – это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновении чрезвычайной ситуации.

    Услышав звуковой сигнал, необходимо включить телевизоры и радиоприемники, прочесть информацию на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях для получения инструкций по дальнейшим действиям в сложившейся ситуации.

    Наряду с этим, будет проверена исправность локальных систем оповещения на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях.

    Проведение республиканской проверки системы оповещения направлено на поддержание в готовности оборудования оповещения и защиты населения от возможных чрезвычайных ситуаций.

    Автор:

    Безопасность МЧС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глава МЧС прибыл на место пожара под Астаной
    Для тушения пожара близ Астаны задействован вертолет МИ-17
    Новый министр по ЧС принес присягу народу Казахстана
    Более 500 человек задействованы в тушении пожара в области Абай
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам