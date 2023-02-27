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    Сирены прозвучат 1 марта по всему Казахстану

    27 Февраля 2023, 11:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках Всемирного дня гражданской обороны, 1 марта 2023 года с 9 до 12 часов запланировано проведение республиканской проверки системы оповещения гражданской защиты. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    «Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях является основной мерой безопасности, которая позволяет защитить жителей от негативных последствий какой-либо аварии или разрушительного воздействия, вызванного влиянием различных факторов природных явлений. В ходе проверки системы оповещения предполагается кратковременное включение электросирен и сиренно-речевых устройств (громкоговорителей), а также осуществление перехвата эфира телевизионных и радиоканалов, размещения информации на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях. Звуковой сигнал «Внимание всем!!!» – это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновении чрезвычайной ситуации. Услышав звуковой сигнал, необходимо включить телевизоры и радиоприемники, прочесть информацию на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях для получения инструкций по дальнейшим действиям в сложившейся ситуации», - говорится в сообщении МЧС.

    Как отметили в ведомстве, наряду с этим, будет проверена исправность локальных систем оповещения на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Безопасность МЧС ДЧС
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