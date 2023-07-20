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    «Синтетику» в особо крупном размере нашли в косметичке у девушки в Шымкенте

    20 Июля 2023, 11:28

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В полицию с сообщением о наркоправонарушении обратились жители одной из улиц Енбекшинского района. Горожане пожаловались на молодых людей, забредших в их квартал в поисках закладок с наркотиками, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Со слов местных, на их предупреждения парень с девушкой отвечали агрессией. По вызову на место прибыла оперативная группа. При проверке на наличие запрещенных предметов в косметичке девушки обнаружили пять свертков с порошкообразными веществами.

    Экспертиза показала, что это синтетический наркотик мефедрон общей массой почти 6 гр. Факт следователи зарегистрировали по статье «Незаконное обращение с психотропными веществами без цели сбыта в особо крупном размере». В своем ответе дама указала, что двумя сутками ранее, возвращаясь из ночного клуба, случайно нашла на дороге сверток с шестью разовыми дозами «порошка». Одну наркодозу употребила вместе с приятелем, а остальные спрятала в сумку. Следователи, собрав все необходимые доказательства, направили уголовное дело в суд. За совершение тяжкого преступления суд приговорил гражданку к трем годам лишения свободы.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Борьба с преступностью Шымкент Борьба с наркотиками полиция
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