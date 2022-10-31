«Синтетику» в особо крупном размере изъяли у жителя Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В рамках ОПМ «Карасора» и «Рефлекс», по подозрению в незаконном хранении наркотических средств, сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности ДП Абайской области вычислили и задержали 33-летнего жителя областного центра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе обыска его квартиры и гаража было обнаружено 18 ZIP-пакетов с порошкообразным веществом белого цвета.

«Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является психотропным средством a-PVP (а-пирролидиновалерофенон), общий вес которого составил почти 5 грамм. Что даже по скромным подсчетам, составляет около 18 разовых доз», – сообщил начальник УПН ДП Абайской области Тлек Камза.

По данному факту начато досудебное разбирательство по ст. 296 ч.4 «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере» УК РК. Санкцией данной статьи предусмотрено лишение свободы сроком до 7 лет.

С начала года в области зарегистрировано 47 наркопреступлений. Из незаконного оборота изъято свыше 230 кг различных наркотических средств и психотропных веществ.





Фото: polisia.kz



