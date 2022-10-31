Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    «Синтетику» в особо крупном размере изъяли у жителя Абайской области

    31 Октября 2022, 20:09

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В рамках ОПМ «Карасора» и «Рефлекс», по подозрению в незаконном хранении наркотических средств, сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности ДП Абайской области вычислили и задержали 33-летнего жителя областного центра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе обыска его квартиры и гаража было обнаружено 18 ZIP-пакетов с порошкообразным веществом белого цвета.

    «Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является психотропным средством a-PVP (а-пирролидиновалерофенон), общий вес которого составил почти 5 грамм. Что даже по скромным подсчетам, составляет около 18 разовых доз», – сообщил начальник УПН ДП Абайской области Тлек Камза.

    По данному факту начато досудебное разбирательство по ст. 296 ч.4 «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере» УК РК. Санкцией данной статьи предусмотрено лишение свободы сроком до 7 лет.

    С начала года в области зарегистрировано 47 наркопреступлений. Из незаконного оборота изъято свыше 230 кг различных наркотических средств и психотропных веществ.


    Фото: polisia.kz


    Видео Борьба с наркотиками Абайская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Крупную партию «синтетики» изъяли у жителя Алматы
    Свыше 20 кг марихуаны изъяли у наркоперевозчика в Туркестанской области
    Восемь человек умерло от передозировки наркотиков в Актобе
    Столичная прокуратура заблокировала 17 наркосайтов
    Популярное
    1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
    2 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
    3 Казахстанка Мария Лукьянова завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису
    4 КНБ задержал преступную группу, планировавшую массовые беспорядки 20 ноября
    5 Вынесший из огня людей столичный пожарный находится в тяжелом состоянии
    Новости партнеров