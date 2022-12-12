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    «Синтетику» в крупном размере изъяли у жительницы Шымкента

    12 Декабря 2022, 13:15

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Синтетические наркотики в крупном размере изъяли у жительницы Шымкента. Наркотики женщина хранила на съемной квартире, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Шымкента в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 41-летнюю гражданку, хранившую в одной из съемных квартир города наркотические средства в крупном размере.

    «В ходе проверки с ее места жительства изъято порошкообразное наркотическое вещество, упакованное в полиэтиленовый пакет. Согласно заключению экспертизы, изъятое является наркотическим веществом мефедроном, общая масса которого составила 101 грамм. По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания», - сообщили в полиции.


    Фото: polisia.kz
    Шымкент Борьба с наркотиками
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