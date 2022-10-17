Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.92 eur/kzt 461.24

    rub/kzt 7.68 cny/kzt 65.67
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    «Синтетику» в крупном размере изъяли у закладчика полицейские Шымкента

    17 Октября 2022, 12:50

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Карасора-2022». В ходе мероприятия на территории города задержан 26-летний житель, который занимался закладкой синтетических наркотиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Шымкента.

    В ходе очередной закладки мужчину задержали. В автомобиле у него обнаружены и изъяты 100 свертков с синтетическими наркотики. Установлено, что задержанный успел спрятать в двух тайниках завернутые скотчем 30 свертков синтетических наркотиков.

    При проверке по месту жительства были обнаружены еще наркотические средства.

    Согласно заключению экспертизы, общий вес изъятых синтетических наркотиков составил более 150 граммов.

    В настоящее время по факту проводится досудебное расследование по части 4 статьи 296 УК (Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере).

    Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
    МВД РК Шымкент Борьба с наркотиками
    Новости по теме
    Новости по теме
    На 11 лет осудили жителей Астаны за сбыт 11 кг наркотиков
    Грузчика аэропорта Актау задержали за кражу золотых изделий
    Полицейский помог спасти жизнь полуторагодовалому малышу из Кокшетау
    Заведующая детсадами в Шымкенте присвоила свыше 19 млн тенге
    Популярное
    1 Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
    2 Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
    3 Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
    4 Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
    5 Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира
    Новости партнеров