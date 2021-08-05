Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    «Синтетику» изъяли туркестанские полицейские у жителя Шымкента

    5 Августа 2021, 15:23

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - «Синтетику» изъяли туркестанские полицейские у жителя Шымкента. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудники департамента полиции Туркестанской области на постоянной основе проводят оперативно-профилактические мероприятия по пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

    Так, во время отработок, на одной из зон отдыха Толебийского района полицейские остановили мужчину, вызвавшего у них подозрение. При обыске в кармане подозреваемого стражи порядка обнаружили три свертка с содержимым, похожим на наркотические вещества. Изъятые вещественные доказательства направили на экспертизу. Согласно ее заключению, изъятое оказалось синтетическими наркотиками общим весом около трех грамм. Задержанным оказался житель города Шымкента. Факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта«. Проводится досудебное расследование. Выясняется причастность мужчины к другим аналогичным преступлениям. Сейчас находится под стражей.
    К

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область МВД РК Шымкент Борьба с наркотиками
    Новости по теме
    Новости по теме
    Мужчину накажут за езду по маковым полям в Жетысуской области
    Кредит на сумму свыше 1 млн тенге оформили на студента в Павлодаре
    На 2,5 млн тенге обманула карагандинку мошенница, обещавшая представить собаку на престижную выставку
    Первая криминалистическая цифровая лаборатория заработала в Казахстане
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз