«Синтетику» изъяли туркестанские полицейские у жителя Шымкента

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - «Синтетику» изъяли туркестанские полицейские у жителя Шымкента. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники департамента полиции Туркестанской области на постоянной основе проводят оперативно-профилактические мероприятия по пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Так, во время отработок, на одной из зон отдыха Толебийского района полицейские остановили мужчину, вызвавшего у них подозрение. При обыске в кармане подозреваемого стражи порядка обнаружили три свертка с содержимым, похожим на наркотические вещества. Изъятые вещественные доказательства направили на экспертизу. Согласно ее заключению, изъятое оказалось синтетическими наркотиками общим весом около трех грамм. Задержанным оказался житель города Шымкента. Факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта«. Проводится досудебное расследование. Выясняется причастность мужчины к другим аналогичным преступлениям. Сейчас находится под стражей.

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