Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Карагандинская область

    Синтетические наркотики весом 600 грамм изъяли у двух закладчиков в Темиртау

    10 Октября 2022, 13:00

    ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Более полукилограмма синтетики изъяли у двух закладчиков полицейские Темиртау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Карасора-2022» сотрудники отдела по противодействию наркопреступности УП города Темиртау получили информацию, что некие лица занимаются закладкой наркотических средств.

    «При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские возле одной из торговых точек города задержали подозреваемых – двух молодых людей в возрасте 19 и 17 лет. Во время осмотра у них было изъято 38 свертков с порошкообразным веществом со специфическим запахом. Согласно заключению экспертизы, данное вещество является наркотическим средством синтетического происхождения «скорость» весом 0,6 кг», - сообщили в полиции.

    Также полицейские установили, что задержанные успели сделать четыре закладки в одном из микрорайонов Темиртау. Юноши признались, что работу им предложил некий пользователь социальной сети.

    Ведется досудебное расследование по статье 296 части 4 УК РК «Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере».

    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Карагандинская область Видео Борьба с наркотиками
    Новости по теме
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске