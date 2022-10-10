Синтетические наркотики весом 600 грамм изъяли у двух закладчиков в Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Более полукилограмма синтетики изъяли у двух закладчиков полицейские Темиртау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Карасора-2022» сотрудники отдела по противодействию наркопреступности УП города Темиртау получили информацию, что некие лица занимаются закладкой наркотических средств.

«При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские возле одной из торговых точек города задержали подозреваемых – двух молодых людей в возрасте 19 и 17 лет. Во время осмотра у них было изъято 38 свертков с порошкообразным веществом со специфическим запахом. Согласно заключению экспертизы, данное вещество является наркотическим средством синтетического происхождения «скорость» весом 0,6 кг», - сообщили в полиции.

Также полицейские установили, что задержанные успели сделать четыре закладки в одном из микрорайонов Темиртау. Юноши признались, что работу им предложил некий пользователь социальной сети.

Ведется досудебное расследование по статье 296 части 4 УК РК «Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере».

Фото: polisia.kz











