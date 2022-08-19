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    Синтетические наркотики в особо крупном размере изъяли у подростка в Таразе

    19 Августа 2022 17:36

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - «Синтетику» в особо крупном размере изъяли у подростка в Таразе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области с помощью служебной собаки в городе Таразе, в микрорайоне Мыңбұлақ, задержан 17-летний местный житель, который, по оперативным сведениям, занимался закладками синтетических наркотиков. При задержании подозреваемого в ходе обыска в правом кармане брюк изъяты 32 свертка, обмотанных изолентой синего и черного цвета, внутри которых находились синтетические наркотические средства «альфа-PVP» общим весом 12,76 грамма. Задержанный дал признательные показания и водворен в изолятор временного содержания города Тараза.

    По факту начато досудебное расследование по ст.297 ч.3 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Незаконное хранение в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества». «Проводятся мероприятия по установлению канала поступления наркотических средств и лиц, к ним причастных», – сообщил начальник УПН ДП Жамбылской области А. Джумабеков.


    Фото: polisia.kz
    #Жамбылская область #Видео #МВД РК #Борьба с наркотиками #Тараз
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