Синтетические наркотики получили широкое распространение в нашей стране - Президент РК

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Синтетические наркотики получили широкое распространение в Казахстане. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на втором заседании Национального курултая «Әділетті Қазақстан – Адал азамат», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Каждый человек должен четко осознавать, что его безответственное отношение к своим обязанностям может привести к общенациональной трагедии. Мы добьемся успеха только тогда, когда во всех сферах, на всех уровнях будет ответственность. В критических ситуациях четко видно, кто есть кто. Человек, переживающий за страну, радеющий за народ, всегда готов помочь конкретными делами. К сожалению, сегодня в нашем обществе набирают обороты различные деструктивные культы. Для многих людей, особенно молодых, кумирами стали криминальные лидеры, выдающие себя за таких народных защитников, как Алпамыс батыр. В похожем ключе действуют всякого рода шарлатаны, пользующиеся популярностью среди определенной части наших соотечественников. Фактически, это банальные секты, которые отравляют сознание наших граждан», - отметил Президент РК.

По словам Главы государства, pа счет псевдоблаготворительности и изощренной психологической обработки они запутывают людей, продвигая ложные ценности и задавая в корне неверные модели поведения. Все это идеологический мусор, информационная шелуха. Казахстан как прогрессивная страна должна решительно противостоять распространению этих чуждых нашему народу взглядов. Для этого прежде всего нужно усилить просветительскую работу.

«В современную эпоху молодежи важно прививать навыки критического мышления. Необходимо создавать условия для расширения горизонтов познания подрастающего поколения. Известный общественный деятель Жаксыбек Кулекеев очень емко и точно высказался об этом. Ученикам следует читать лекции о полноценном личностном развитии. Со школьной скамьи должны прививаться такие важные сейчас навыки, как умение анализировать и усваивать информацию, правильно планировать время и распределять финансовые средства. Необходимо оградить подрастающее поколение от различных азартных игр. Эта проблема поднималась членами Национального курултая, в том числе знаменитым спорстменом Исламом Байрамуковым, который её хорошо обрисовал. Нужно постоянно объяснять детям, что в конечном счете «легкие деньги» не доведут до добра. Подлинного успеха можно добиться только честным трудом», - отметил Президент РК.

Касым-Жомарт Токаев также поднялпроблему наркотиков, подрывающую здоровье нации. Наркотики отравляют и физическое, и психологическое здоровье нашей молодежи.

«Мы должны на корню пресечь производство и пути распространения наркотических веществ. Иначе будущее нашей страны туманно. Меня сильно тревожит этот вопрос. Синтетические наркотики получили широкое распространение в нашей стране. Криминальные группировки активно вовлекают молодежь в эту преступную деятельность», - резюмировал Глава государства.