Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 27 июля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, градом и шквалистым ветром. Лишь на юге, юго-западе страны ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, ночью на северо-западе, севере – туман, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Днем в Туркестанской, Алматинской, областях Абай, Жетысу, Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангыстауской, Актюбинской, Карагандинской областях, на юге Восточно-Казахстанской области ожидается сильная жара 35-40°С.

Днем на севере, в центре Алматинской, на юге Мангыстауской областей, на севере, юге, в центре области Жетысу сохраняется очень сильная жара 42-43°С.

В Северо-Казахстанской, Акмолинской, на востоке Атырауской, на юге Костанайской областях сохраняется ожидается высокая пожарная опасность.

В Алматинской, Туркестанской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Мангистауской, областях, в областях Улытау, Жетысу, Абай, в центре, на востоке Кызылординской, на западе, юге Павлодарской, на юге Актюбинской, на западе, севере Атырауской, на юге, западе Акмолинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.