Синоптики прогнозируют урожайность выше нормы в районах ВКО, ЗКО и Актюбинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – РГП «Казгидромет» выпустил предварительный прогноз урожайности пшеницы, передает МИА «Казинформ».

Согласно полученным предварительным расчетным данным урожайность яровой пшеницы в северной половине республики в 2022 году ожидается около среднемноголетних значений.

Около среднемноголетних значений и выше наблюдается в:

- Денисовском, Камыстинском, Карабалыкском и Федоровском районах Костанайской области;

- Аккайнском, Жамбылском, Кызылжарском и Мамлютском районах Северо-Казахстанской области;

- Сандыктауском районе Акмолинской области.

Около среднемноголетних значений:

- в Павлодарской и Карагандинской областях.

Выше нормы урожайность ожидается в:

- Алтае и Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области.

- Актюбинской области, за исключением Мугалжарского района.

- Западно-Казахстанской области, за исключением Байтерекского и Сырымского районов

Окончательный прогноз урожайности будет составлен в начале августа.

Предварительный прогноз урожайности доступен в приложении для фермера «АgroData».