Синоптики прогнозируют урожайность выше нормы в районах ВКО, ЗКО и Актюбинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – РГП «Казгидромет» выпустил предварительный прогноз урожайности пшеницы, передает МИА «Казинформ».
Согласно полученным предварительным расчетным данным урожайность яровой пшеницы в северной половине республики в 2022 году ожидается около среднемноголетних значений.
Около среднемноголетних значений и выше наблюдается в:
- Денисовском, Камыстинском, Карабалыкском и Федоровском районах Костанайской области;
- Аккайнском, Жамбылском, Кызылжарском и Мамлютском районах Северо-Казахстанской области;
- Сандыктауском районе Акмолинской области.
Около среднемноголетних значений:
- в Павлодарской и Карагандинской областях.
Выше нормы урожайность ожидается в:
- Алтае и Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области.
- Актюбинской области, за исключением Мугалжарского района.
- Западно-Казахстанской области, за исключением Байтерекского и Сырымского районов
Окончательный прогноз урожайности будет составлен в начале августа.
Предварительный прогноз урожайности доступен в приложении для фермера «АgroData».