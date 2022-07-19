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    Синоптики прогнозируют урожайность выше нормы в районах ВКО, ЗКО и Актюбинской области

    19 Июля 2022, 16:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – РГП «Казгидромет» выпустил предварительный прогноз урожайности пшеницы, передает МИА «Казинформ».

    Согласно полученным предварительным расчетным данным урожайность яровой пшеницы в северной половине республики в 2022 году ожидается около среднемноголетних значений.

    Около среднемноголетних значений и выше наблюдается в:

    - Денисовском, Камыстинском, Карабалыкском и Федоровском районах Костанайской области;

    - Аккайнском, Жамбылском, Кызылжарском и Мамлютском районах Северо-Казахстанской области;

    - Сандыктауском районе Акмолинской области.

    Около среднемноголетних значений:

    - в Павлодарской и Карагандинской областях.

    Выше нормы урожайность ожидается в:

    - Алтае и Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области.

    - Актюбинской области, за исключением Мугалжарского района.

    - Западно-Казахстанской области, за исключением Байтерекского и Сырымского районов

    Окончательный прогноз урожайности будет составлен в начале августа.

    Предварительный прогноз урожайности доступен в приложении для фермера «АgroData».

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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