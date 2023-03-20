Синоптики прогнозируют разливы и подтопления в Костанайской и Улытауской областях

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Разливы и подтопления возможны в Костанайской и Улытауской областях 20-22 марта в связи с ожидающимся дальнейшим повышением температуры воздуха и интенсивным снеготаянием, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В период с 20 по 22 марта в связи с прогнозом сохранения и дальнейшего повышения положительных температур воздуха в Костанайской области возможна угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения талыми водами. На юге Костанайской области (Наурзумский, Жангельдинский, Амангельдинский район и г. Аркалык) ожидается продолжение интенсивного снеготаяния, формирования талого стока, ослабления ледовых явлений, подъемы уровней воды и возможны разливы.

Как сообщалось ранее, на территории Костанайской области в зонах возможного подтопления находятся 90 населенных пунктов. Это 2049 домов, в которых проживают свыше 8 тысяч человек.

В период с 20 по 22 марта в связи с прогнозом сохранения и дальнейшего повышения положительных температур воздуха в Улытауской (на севере Улытауского, Жанааркинского районов) области ожидается продолжение интенсивного снеготаяния, формирования талого стока, ослабления ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.