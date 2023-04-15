Синоптики прогнозируют благоприятные метеоусловия в городах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Синоптики дали прогноз метеорологических условий в городах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

Согласно прогнозу, 15 апреля неблагоприятные метеорологические условия в городах РК не ожидаются.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). По информации РГП «Казгидромет», в субботу на севере, северо-западе страны ожидается снег, на юге, юго-востоке - дождь.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.







