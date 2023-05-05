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    Синоптики прогнозируют 30-ти градусную жару в Алматы

    5 Мая 2023, 20:25

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Синоптики представили консультативный прогноз погоды на неделю в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным «Казгидромет», 6 мая будет переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 1-3, днем 17-19 тепла.

    7-8 мая ожидается солнечная погода. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 6-8, днем 18-20 тепла.

    9 мая будет малооблачно, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 22-24 тепла.

    10 мая прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 10-12, днем 24-26 тепла.

    11 мая будет переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 12-14, днем 28-30 тепла.

    12 мая ожидается переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем 26-28 тепла.

    Ранее в РГП «Казгидромет» дали прогноз погоды по Казахстану на 6-8 мая. Сообщается, что в ночные часы на большей части страны сохранятся заморозки 1-7 градусов. По республике ожидаются усиление ветра, в южных регионах - пыльные бури.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

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