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    Синоптики прогнозируют 26 февраля неустойчивый характер погоды в Казахстане

    26 Февраля 2023, 00:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 26 февраля 2023 года опубликовала пресс-служба РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    На севере, востоке, юге, юго-востоке РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидается снег с низовой метелью, в южной половине Казахстана - осадки (дождь, снег). На остальной территории Казахстана под влиянием Западного антициклона, ожидается погода без осадков. На юго-востоке и западе республики ожидается гололед. По территории республики ожидаются туман, усиление ветра.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане 26 февраля ожидается штормовая погода в девяти регионах.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Казгидромет Погода
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