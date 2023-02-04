Синоптики предупредили о штормовой погоде в девяти регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

На юге, западе , севере Атырауской области ожидается туман.

В горных и предгорных районах Жетысускойобласти ожидаются туман, гололед.

На юге Карагандинскойобласти ожидается низовая метель, туман, гололед.

На большей части Кызылординской области ночью ожидаются осадки (дождь, снег). На западе, юге, в центре области сохраняется гололед, ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северный утром и днем в центре области 15-20 м/с. В городе Кызылорде временами сохраняется гололед, ожидается туман.

На западе, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидаются туман, ночью на северо-востоке области гололед. В городе Актау ночью ожидается туман

На юге Улытауской области ожидается низовая метель, туман, гололед.

В связи с прогнозом сильных осадков в виде дождя и мокрого снега, а также повышением температурного фона в период с 4 по 10 февраля 2023 года в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской и Жетысуской областях ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого и склонового стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.



