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      Акмолинская область

    Синоптики предупредили о шторме в пяти областях Казахстана

    25 Апреля 2022, 18:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    На северо-востоке Акмолинской области ожидается ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с.

    Ночью на востоке, в горных районах Алматинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег).

    Ночью на западе, востоке Карагандинской области ожидается туман. В городе Жезказгане ночью ожидается туман.

    Днем на востоке Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

    В горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер восточный при грозе порывы 15-20 м/с.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Акмолинская область Алматинская область Карагандинская область Северо-Казахстанская область Туркестанская область Казгидромет Погода
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