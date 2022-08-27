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    Синоптики объявили штормовую погоду в девяти областях Казахстана

    27 Августа 2022 20:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    Ночью на севере, в центре, днем на юге Абайской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный на севере, в центре, юге области 15-20, днем порывы 23 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Ночью на востоке, днем в центре, на юге, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Днем на западе, юге области ожидается сильная жара 36 градусов.

    Днем в Атырауской области сохраняется сильная жара до 38 градусов. На западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Атырау днем сохраняется сильная жара 35 градусов.

    Ночью на севере, днем на востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный днем на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 23 м/с.

    Днем по Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара 37 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Уральске днем ожидается сильная жара 36 градусов.

    На юге Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере области туман. Ветер северо-восточный, восточный днем на юге области порывы 15-20 м/с.

    В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный днем в центре области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Ночью и утром на северо-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ночью на востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

    На горных перевалах Туркестанской области ожидается ветер восточный 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
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