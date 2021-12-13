Синоптики объявили штормовое предупреждение в четырех регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

14 декабря на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске 1 4 декабря ночью и утром ожидается туман.

14 декабря в центре Кызылординской области ожидаются туман, ночью на юге области - гололед. В Кызылорде 14 декабря временами ожидается туман.

Ночью 14 декабря в горах Туркестанской области сохраняются сильные осадки (дождь, снег). На севере, западе, в горных, предгорных районах области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный, днем на горных перевалах 15-20 м/с. В Шымкенте 14 декабря ожидается туман. В Туркестане 14 декабря ожидается туман.

14 декабря на севере и востоке Алматинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на северо-востоке области порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане ночью и утром ожидается туман.