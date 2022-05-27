Синоптики дали прогноз по урожайности озимой пшеницы в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казгидромет выпустил предварительный прогноз урожайности озимой пшеницы на 2022 год, передает МИА «Казинформ».

Как отметили в пресс-службе РГП «Казгидромет», в текущем году сложились благоприятные метеорологические условия для роста и развития озимой пшеницы. Согласно расчетным данным, на большей части южных областей Казахстана урожайность озимой пшеницы прогнозируется около многолетних значений.

Средняя урожайность по Алматинской области составит 19 ц/га, в Туркестанской области 17,5 ц/га, в Жамбылской области 15,7 ц/га,

Отметим, что по Туркестанской области прогноз разрабатывается впервые. В этом году в Казгидромете проходит адаптацию новая методика прогноза.

Прогноз урожайности по районам южных областей доступен в приложении для фермера «АgroData».