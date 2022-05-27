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    Синоптики дали прогноз по урожайности озимой пшеницы в Казахстане

    27 Мая 2022, 09:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казгидромет выпустил предварительный прогноз урожайности озимой пшеницы на 2022 год, передает МИА «Казинформ».

    Как отметили в пресс-службе РГП «Казгидромет», в текущем году сложились благоприятные метеорологические условия для роста и развития озимой пшеницы. Согласно расчетным данным, на большей части южных областей Казахстана урожайность озимой пшеницы прогнозируется около многолетних значений.

    Средняя урожайность по Алматинской области составит 19 ц/га, в Туркестанской области 17,5 ц/га, в Жамбылской области 15,7 ц/га,

    Отметим, что по Туркестанской области прогноз разрабатывается впервые. В этом году в Казгидромете проходит адаптацию новая методика прогноза.

    Прогноз урожайности по районам южных областей доступен в приложении для фермера «АgroData».

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минсельхоз Урожай Казгидромет Сельское хозяйство Погода
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