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Sinopharm стала шестой зарегистрированной вакциной от COVID-19 в Казахстане

13 Августа 2021 22:27
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Sinopharm стала шестой зарегистрированной вакциной от COVID-19 в Казахстане

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Инактивированная вакцина Sinopharm стала шестым, зарегистрированным к применению в РК препаратом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане.

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Вакцина получила временную государственную регистрацию в соответствии с Правилами временной государственной регистрации вакцин против COVID-19, утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан №850.

Препарат предназначен для активной иммунизации для предотвращения COVID-19 у лиц в возрасте от 18 лет и старше. После вакцинации вырабатываются антитела, которые способствуют предотвращению заболевания COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2.

Препарат вводится внутримышечно двумя дозами по 0,5 мл, с интервалом от 21 до 28 дней.

По результатам третьей стадии клинических испытаний вакцина Sinopharm показала 79%-ую эффективность против клинически выраженной коронавирусной инфекции. Эффективность вакцины против госпитализации также составила 79%.

Клинические испытания не показали серьезных побочных явлений. На вакцину бывают стандартные реакции для вакцин от COVID-19: боль в месте инъекции, гриппозное состояние, слабость.

Противопоказаниями к применению вакцины являются аллергия на любой компонент, лица, у которых ранее была аллергия на вакцины и лица с неконтролируемой эпилепсией или другими прогрессирующими заболеваниями нервной системы.

В МВК также отметили, что, как и все вакцины, данный продукт может не обладать 100% профилактической эффективностью, однако может существенно снизить тяжесть течения болезни даже в случае заражения.


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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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