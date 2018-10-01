Синод Вселенского патриархата признал независимость украинской православной церкви

КИЕВ. КАЗИНФОРМ - Синод Вселенского патриархата принял решение предоставить Томос (указ) об автокефалии православной церкви в Украине. Соответствующее решение утверждено Синодом 11 октября в Стамбуле, передает Укринформ.

«Обновить решение, принятое ранее Вселенским патриархатом, о предоставлении автокефалии церкви в Украине», - говорится в решении, подписи под которым поставили 12 членов Синода и Вселенский патриарх Варфоломей, сообщает украинское информагентство.

Решение зачитал митрополит Франции Эммануил Галльский.

Также, согласно документу, Синод удовлетворил просьбу патриарха Филарета и признал главу Украинской православной церкви Киевского патриархата каноническим иерархом православной церкви.

В каноническом статусе восстановлен и глава Украинской автокефальной православной церкви Макарий.

«Принять апелляцию Филарета Денисенко, Макария Малетича и их последователей, которые оказались в схизме (церковное разделение) не по догматическим причинам», - говорится в решении.

По информации ТАСС, при этом решением синода отменяется «юридическое обязательство синодального письма 1686 года, выданного по обстоятельствам того времени, которое предоставило право Московскому патриарху назначить митрополита Киевского».



«Отменить юридическую силу синодального письма от 1686 года, утвержденного в условиях определенного времени, которое гарантировало права исключительно через икономию (церковное снисхождение) к патриарху Московскому назначать митрополита Киевского... обязуя его упоминать Вселенского патриарха как первого иерарха во время любых празднований, объявлений и подтверждение его канонической зависимости от Матери-Церкви Константинополя», - говорится в документе.

Члены Синода призывали все причастные стороны избегать возникновения конфликтных ситуаций.

«Апеллируем ко всем причастным сторонам избегать посягательства на церкви, монастыри и другое имущество, избегая так же любых актов насилия и мести для сохранения мира и любви во Христе», - говорится в последнем пункте официального заявления Синода, объявленного митрополитом Эммануилом.

Синод Вселенского патриархата проходил с 9 по 11 октября в Стамбуле.

Томос - это указ, окружное послание предстоятеля поместной православной церкви по некоторым важным вопросам церковного устройства. Путем предоставления томоса некоторой части «материнской» (кириархальной) церкви официально провозглашается автономия в управлении или автокефалия.