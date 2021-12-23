«Синий» уровень тревоги в связи с похолоданием объявили в Китае
ПЕКИН. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - Национальная метеослужба Китая в четверг объявила предупреждение «синего» уровня в связи с похолоданием и резкими порывами ветра в большинстве районов страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Cиньхуа».
По данным Национального метеорологического центра /НМЦ/ Китая, с четверга по воскресенье в стране ожидается понижение температуры на 6-10 градусов по Цельсию в Центральном и Восточном Китае.
По прогнозу синоптиков, в некоторых районах страны температура воздуха понизится более чем на 14 градусов по Цельсию.
В НМЦ рекомендовали людям, выходя на улицу, одеваться теплее, а также принять меры предосторожности от холода и ветра, а местным дорожным и полицейским службам быть готовыми к гололеду на дорогах.
В Китае принята четырехуровневая система предупреждений о неблагоприятных погодных условиях, в которой наивысший уровень опасности обозначается красным цветом, за ним следуют оранжевый, желтый и синий.
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