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    Сингапур потряс первый за 40 лет коррупционный скандал

    21 Июля 2023, 17:52

    СИНГАПУР. КАЗИНФОРМ – В Сингапуре, известном своей политической стабильностью, произошла череда редких для страны политических скандалов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    На прошлой неделе высокопоставленный министр был арестован по делу о коррупции. Это первый за последние 40 лет коррупционный скандал в стране.

    Помимо этого, в понедельник два депутата сингапурского парламента — один из них когда-то считался потенциальным кандидатом на пост премьер-министра страны — подали в отставку после того, как выяснилось, что у них завязался роман.

    Это стало шоком для жителей города-государства, который гордится своей антикоррупционной репутацией.

    На прошлой неделе сингапурская антикоррупционная служба арестовала министра транспорта С. Исварана и миллиардера-отелье Онг Бенг Сенга. Эти двое сыграли ключевую роль в проведении Гран-при в Сингапуре в 2008 году. В результате Исварана попросили уйти с поста министра на фоне расследования.

    Reuters отмечает, что 61-летний Исваран стал членом правительства еще в 2006 году и занимал пост министра торговли и связи, прежде чем стать министром транспорта в мае 2021 года.

    Расследования коррупционных преступлений с участием министров в Сингапуре случаются редко, поскольку государственным служащим хорошо платят за то, чтобы они препятствовали коррупции. Годовая зарплата многих членов кабинета министров превышает 1 миллион сингапурских долларов (почти 750 000 долларов США).

    Заместитель премьер-министра Лоуренс Вонг заявил местным СМИ, что расследование этого дела будет максимально «полным и независимым», и что ничто не будет скрыто.

    Стоит отметить, что об арестах стало известно лишь через три дня, как они действительно произошли, детали дела не разглашаются. Обоим мужчинам не было предъявлено обвинение, в настоящее время они находятся под залогом.

    Другой скандал потряс политическую сцену Сингапура уже на этой неделе. В понедельник стало известно, что 54-летний спикер парламента Тан Чуан-цзинь, которого многие считали потенциальным кандидатом на пост премьера страны, а также его 47-летняя коллега Ченг Ли Хуэй подали в отставку и ушли из парламента и из правящей партии из-за их «неуместных отношений». Известно, что господин Тан женат, а вот госпожа Ченг в браке не состоит.

    Аналитики считают, что череда скандалов может подорвать поддержку правящей Партии народного действия (ПНД), которая находится у власти с 1959 года и имеет подавляющее большинство в парламенте.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Мировые новости Сингапур
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