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    Симуляционный учебный центр для работников скорой помощи открыли в Караганде

    3 Июля 2023, 22:03

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - На базе Карагандинской областной станции скорой медицинской помощи открылся симуляционный учебный центр. Здесь будут проходить обучение сотрудники скорой помощи, а в будущем и все желающие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Для четырех симуляционных станций закуплено современное оборудование, соответствующее международным стандартам. Приобретены манекены для базовой и расширенной сердечно-лёгочной реанимации взрослых и детей.

    Муляжи повторяют анатомию человека, это помогает следить за процессом во время реанимационных мероприятий. Есть тут и имитаторы травм при ДТП и ЧС, и симуляторы-тренажёры для родовой терапии.

    «В областной службе скорой помощи работают около 1500 человек, в их числе врачи, фельдшеры, водители. У нас была острая необходимость в этом центре. Теперь на постоянной основе каждый выездной сотрудник сможет оттачивать свои профессиональные навыки. Будут обучаться врачи и фельдшеры пяти подстанций Караганды, а также Сарани, Шахтинска, Абая, Темиртау и Балхаша. Имеют возможность посещать наш центр и работники районных подстанций», – сказала Ардак Науанова, заместитель директора по контролю качества медуслуг областной станции скорой медицинской помощи.

    Под руководством преподавателей из числа работников скорой помощи фельдшеры и врачи смогут узнать о новейших реанимационных методах. Манекены позволят овладеть приемами первой медицинской помощи даже неподготовленному человеку. В планах обучать тут всех желающих.

    На базе симуляционного центра уже прошел конкурс на лучшую бригаду скорой помощи. Сейчас победитель – команда из Балхаша – оттачивает свои знания и навыки на манекенах. В августе балхашцы представят Карагандинскую область на республиканском конкурсе в Семее.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Здравоохранение
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