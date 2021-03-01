Симпозиум в честь 90-летия Умирбека Джолдасбекова прошел в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Симпозиум в честь празднования 90-летия доктора технических наук, профессора, академика НАН РК, выдающегося ученого-механика Умирбека Джолдасбекова состоялся в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Участники мероприятия рассказали о достижениях Умирбека Джолдасбекова, чего достиг КазНУ за 16 лет его ректорства с 1970 по 1986 годы.

Депутат Сената Парламента РК Бакытжан Жумагулов подчеркнул, что академику сегодня исполнилось бы 90 лет.

«Много хороших слов было сказано в адрес Умирбека Арислановича со стороны представителей стран СНГ, которые участвовали в симпозиуме. Он внес большой вклад в развитие высшего образования страны, этого университета, науки. Он несколько раз переизбирался депутатом Парламента, участвовал в принятии законов о науке и образовании», - сказал спикер.

Бакытжан Жумагулов также заметил, что Умирбек Арисланович был дальновидным человеком. Приложил все усилия, чтобы студенты занимались наукой не только в здании академии, но и в стенах университета. Он отбирал лучших молодых специалистов и отправлял их в Москву, Киев, Санкт-Петербург. Он воспитал 25 докторов наук, 125 кандидатов наук. Под его руководством созданы лаборатории, кафедра, научные центры, а также Национальная инженерная академия Казахстана.

В свою очередь, казахстанский ученый, химик, президент Национальной академии наук РК Мурат Журинов отметил, что Умирбек Джолдасбеков - это уникальная личность.

«Он с детства выделялся своим талантом. Окончил школу на отлично, а затем окончил МГУ имени М. Ломоносова - на красный диплом. Затем отучился в аспирантуре в Москве. В возрасте 31 года стал кандидатом наук, в 42 года - доктором наук. В то время стать кандидатом наук и доктором наук было очень сложно. Конкурс был большим. Он был 16 лет ректором КазНУ. За это время университета стал узнаваемым во всем мире. Он воспитал много студентов, которые сейчас занимают высокие должности в Правительстве», - добавил Мурат Журинов.

Кроме того, от имени депутатов Мажилиса на мероприятии выступил Ерман Мухтар. Он поздравил организаторов с юбилейным праздником.

В ходе симпозиума, который проходил в режиме-онлайн, состоялась церемония вручения стипендий имени У.А. Джолдасбекова, также были представлены фотоальбомы и короткометражный документальный фильм.

Дочь Умирбека Арислановича, заведующая кафедрой русской филологии и мировой литературы член-корреспондент НАН РК, доктор филологических наук, профессор Баян Джолдасбекова выразила благодарность организаторам и участникам мероприятия.

«Действительно, память о моем отце не меркнет и становится только ярче. Правильно говорят, большое видится на расстоянии. Я слышу только хорошее и в такой восхитительной и восходящей степени о моем отце и моей маме. За это вам тоже низкий поклон. Я считаю себя, несмотря на то, что рано потеряла родителей, очень счастливым человеком. Счастлива тем, что родилась в семье необыкновенных людей, такие как мои папа и мама. Испытала глубокие, как океан любовь, нежность и доброту. Всегда буду благодарной за то, что они дали возможность нам, своим детям, развиваться органично, никогда не навязывали своего авторитетного мнения. Несмотря на огромную загруженность и занятость, у родителей всегда находилось время для беседы с нами, совета, улыбки, поддержки. Общение с ними всегда окрыляло», - поблагодарила дочь Баян Джолдасбекова.

Отметим, ранее у Дворца студентов состоялось возложение цветов к памятнику У. Джолдасбекову с участием ректора вуза Жансеита Туймебаева, а также членов его семьи, друзей, учеников и коллег. Ректор тогда заявил, что при непосредственном участии У. Джолдасбекова был заложен и построен уникальный студенческий городок – КазГУград, который стал символом студенчества в Казахстане и визитной карточкой науки и образования Казахстана в мировом сообществе.



