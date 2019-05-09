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Симпозиум ООН по партнерству в технологиях для миротворчества впервые пройдет в Казахстане
НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - 28-31 мая в Нур-Султане пройдет Симпозиум ООН по партнерству в технологиях для миротворчества. Об этом заявил постоянный представитель Казахстана при ООН в Нью-Йорке Кайрат Умаров, выступая на открытых дебатах Совета Безопасности ООН по миротворчеству, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
Посол Казахстана отметил, что предстоящий симпозиум станет платформой взаимодействия между государствами, научными кругами и международными организациями для поиска путей повышения эффективности миротворческих операций. Главными темами мероприятия станут технологические инновации для повышения безопасности миротворцев, укрепление коммуникаций, улучшение ситуационной осведомленности, противодействие самодельным взрывным устройствам, внедрение теле-медицины, а также уменьшение воздействия на окружающую среду.
Предстоящий в столице Казахстана симпозиум пройдет в Центральной Азии впервые. В нем по приглашению министра обороны РК примут участие заместители генерального секретаря ООН по оперативной поддержке Атул Харе и миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа. Ранее подобные мероприятия ООН проводились в развитых странах, в том числе в Германии, Австрии, Италии, Южной Корее.
Проведение симпозиума в Казахстане позволит ознакомить представителей оборонных ведомств государства-членов ООН с образцами продукции отечественного оборонно-промышленного комплекса, которые вызывают интерес среди поставщиков контингентов в миротворческие миссии ООН. В тяжелых условиях конфликтов, в которых проводится ряд миротворческих операций ООН, востребована такая отечественная военная техника, как автомобили с противоминной защитой «Арлан», бронированные «Барысы». Состоится также обсуждение ряда казахстанских технологических проектов для миссий ООН.
В ходе открытых дебатов Совбеза ООН К. Умаров также подчеркнул, что Казахстан уделяет большое внимание подготовке миротворцев и развитию своего национального миротворческого потенциала. Он напомнил, что в начале этого года ООН сертифицировала миротворческие курсы казахстанского Учебного центра «Партнерство во имя мира» (КАЗЦЕНТ), которые доступны для военнослужащих из любых стран мира.
В октябре 2018 года Казахстан впервые направил миротворческую роту из 120 военнослужащих совместно с индийским батальоном во Временные силы ООН в Ливане. В настоящее время в качестве военных наблюдателей в миротворческой миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре проходят службу две казахстанские женщины-офицеры.
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