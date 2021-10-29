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    Силы воздушной обороны РК усиливают модернизированными зенитными ракетными комплексами

    29 Октября 2021, 22:10

    КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - На полигоне «Сарышаган» в Карагандинской области завершились контрольные испытательные стрельбы зенитных ракетных комплексов С-300ПС, прошедших капитальный ремонт и модернизацию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Пуски ракет осуществляли боевые расчеты воинских частей противовоздушной обороны. Стрельба велась по воздушным целям, имитирующим баллистические ракеты, в дневное и ночное время.

    «На сегодня мы завершаем приемку комплексов, техника пойдет в войска и встанет на боевое дежурство по охране воздушных рубежей нашего государства, – рассказал главнокомандующий Силами воздушной обороны генерал-лейтенант авиации Нурлан Орманбетов. – В приемке были задействованы наши боевые расчеты, которые в ходе практических пусков ракет получили дополнительный практический опыт».

    Зенитные ракетные комплексы будут переданы в воинские части Сил воздушной обороны для несения боевого дежурства по защите воздушного пространства.

    Зенитный ракетный комплекс С-300ПС считается одним из самых мощных систем противовоздушной обороны в мире. Он обеспечивает защиту воздушных рубежей от массированных налетов с использованием высокоточного оружия.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Карагандинская область Армия Транспорт
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