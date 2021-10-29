Силы воздушной обороны РК усиливают модернизированными зенитными ракетными комплексами

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - На полигоне «Сарышаган» в Карагандинской области завершились контрольные испытательные стрельбы зенитных ракетных комплексов С-300ПС, прошедших капитальный ремонт и модернизацию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Пуски ракет осуществляли боевые расчеты воинских частей противовоздушной обороны. Стрельба велась по воздушным целям, имитирующим баллистические ракеты, в дневное и ночное время.

«На сегодня мы завершаем приемку комплексов, техника пойдет в войска и встанет на боевое дежурство по охране воздушных рубежей нашего государства, – рассказал главнокомандующий Силами воздушной обороны генерал-лейтенант авиации Нурлан Орманбетов. – В приемке были задействованы наши боевые расчеты, которые в ходе практических пусков ракет получили дополнительный практический опыт».

Зенитные ракетные комплексы будут переданы в воинские части Сил воздушной обороны для несения боевого дежурства по защите воздушного пространства.

Зенитный ракетный комплекс С-300ПС считается одним из самых мощных систем противовоздушной обороны в мире. Он обеспечивает защиту воздушных рубежей от массированных налетов с использованием высокоточного оружия.