Силы воздушной обороны Казахстана отмечают 24-ю годовщину со дня образования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 18 августа – День образования Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК. Военнослужащие этого вида Вооруженных сил обеспечивают защиту воздушных рубежей Казахстана, противовоздушную оборону важных государственных и военных объектов, выполняют боевые задачи по авиационной поддержке других видов и родов войск. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Благодаря интенсивной подготовке личного состава мастерство казахстанских авиационных специалистов и военнослужащих войск ПВО постоянно растет. Силы воздушной обороны постоянно обновляются и пополняются современными образцами авиационной техники, средствами противовоздушной обороны, связи и автоматизированными системами управления.

Авиационный парк Военно-воздушных сил представлен современными летательными аппаратами фронтовой, армейской и военно-транспортной авиации, беспилотными авиационными системами.

В состав войск противовоздушной обороны входят зенитные ракетные и радиотехнические войска, оснащенные зенитными ракетными комплексами и радиолокационными станциями, которые имеют возможности разведки и поражения современных средств воздушного нападения во всем диапазоне высот и скоростей.

Военных летчиков и инженерно-технический состав готовят в Военном институте Сил воздушной обороны в г. Актобе. В Военно-инженерном институте радиоэлектроники и связи в г. Алматы обучают специалистов для войск противовоздушной обороны.

Сегодня Силы воздушной обороны – наиболее высокотехнологичный, оснащенный современным вооружением и укомплектованный подготовленными специалистами вид Вооруженных сил, постоянно доказывающий свое высочайшее мастерство при несении боевого дежурства, на практических занятиях и учениях.

Фото: gov.kz



