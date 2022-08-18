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    Силы воздушной обороны Казахстана отмечают 24-ю годовщину со дня образования

    18 Августа 2022 17:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 18 августа – День образования Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК. Военнослужащие этого вида Вооруженных сил обеспечивают защиту воздушных рубежей Казахстана, противовоздушную оборону важных государственных и военных объектов, выполняют боевые задачи по авиационной поддержке других видов и родов войск. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Благодаря интенсивной подготовке личного состава мастерство казахстанских авиационных специалистов и военнослужащих войск ПВО постоянно растет. Силы воздушной обороны постоянно обновляются и пополняются современными образцами авиационной техники, средствами противовоздушной обороны, связи и автоматизированными системами управления.

    Авиационный парк Военно-воздушных сил представлен современными летательными аппаратами фронтовой, армейской и военно-транспортной авиации, беспилотными авиационными системами.

    В состав войск противовоздушной обороны входят зенитные ракетные и радиотехнические войска, оснащенные зенитными ракетными комплексами и радиолокационными станциями, которые имеют возможности разведки и поражения современных средств воздушного нападения во всем диапазоне высот и скоростей.

    Военных летчиков и инженерно-технический состав готовят в Военном институте Сил воздушной обороны в г. Актобе. В Военно-инженерном институте радиоэлектроники и связи в г. Алматы обучают специалистов для войск противовоздушной обороны.

    Сегодня Силы воздушной обороны – наиболее высокотехнологичный, оснащенный современным вооружением и укомплектованный подготовленными специалистами вид Вооруженных сил, постоянно доказывающий свое высочайшее мастерство при несении боевого дежурства, на практических занятиях и учениях.

    Фото: gov.kz
    #Армия #Минобороны РК #Вооруженные силы #Авиация
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