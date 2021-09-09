Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Интеграция и партнерство

    Силы ОДКБ провели учебную контртеррористическую операцию в Кыргызстане

    9 Сентября 2021, 19:45

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Кыргызстане на полигоне «Эдельвейс» состоялся заключительный этап совместного учения с Коллективными силами быстрого развёртывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности ОДКБ (КСБР ЦАР) «Рубеж-2021», в ходе которого отработано более 30 вводных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Участники учения провели совместную контртеррористическую операцию, практически отработали вопросы подготовки и ведения боевых действий по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию условного государства – члена ОДКБ.

    В учении приняли участие воинские контингенты и оперативные группы Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ. Всего более тысячи человек и 150 единиц техники.

    В ходе учения была проведена совместная войсковая операция по блокированию и уничтожению боевых групп и отрядов незаконных вооруженных формирований.

    На финальном этапе КСБР ЦАР отработали блокирование отходящих групп условного противника главными силами, обходящими отрядами и высадкой тактического десанта, а также «зачистку» населенных пунктов и уничтожение условных незаконных вооруженных формирований. По условной группе боевиков незаконного вооруженного формирования, перемещавшейся на пикапах, звено Су-30СМ Вооруженных Сил Республики Казахстан, нанесло точный ракетно-бомбовый удар.

    За проведением совместной контртеррористической операции на завершающем этапе учения также наблюдали военные атташе Турецкой Республики, Российской Федерации, США, Республики Казахстан, Индии, Великобритании, ФРГ, Франции, Японии, аккредитованные в Кыргызской Республике и представители международных организаций.

    Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров дал высокую оценку уровню профессиональной подготовки и слаженности действий подразделений.

    Автор:

    ОДКБ Учения Кыргызстан Минобороны РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    На дорогах не менее опасно, чем в Вооруженных силах – вице-министр обороны о службе в армии
    1,5 тысячи срочников прошли отбор в вузы на грант без ЕНТ
    Зарплата военнослужащих по контракту начинается от 90 тысяч тенге – Минобороны РК
    11 военнослужащих уволены за азартные игры
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    4 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    5 В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду