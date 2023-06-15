Силы и средства Минобороны возвращают из области Абай в места дислокации

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Несколько единиц техники, некоторые сотрудники и три вертолета продолжат работу на месте пожара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Министр по чрезвычайным ситуациям РК Сырым Шарипханов провел облет территории в области Абай. После аэровизуального обследования министр провел совещание, в ходе которого принято решение о возврате сил и средств Минобороны на постоянные места дислокации, за исключением нескольких единиц техники, сотрудников и трех вертолетов.

С утра вертолетами выполнено 89 сбросов воды объемом 249 тонн. Всего с начала борьбы осуществлено 2525 сбросов, общим объемом 7423 тонны.

Напомним, 8 июня на территории Батпаевского лесничества в области Абай произошло возгорание деревьев. 14 лесников погибли при пожаре.

Объявлен сбор помощи пострадавшим. Общая площадь пожара в области Абай около 60 тысяч га, из них 43 тысяч га – в активной термоточке.