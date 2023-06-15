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    Силы и средства Минобороны возвращают из области Абай в места дислокации

    15 Июня 2023, 19:20

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Несколько единиц техники, некоторые сотрудники и три вертолета продолжат работу на месте пожара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

    Министр по чрезвычайным ситуациям РК Сырым Шарипханов провел облет территории в области Абай. После аэровизуального обследования министр провел совещание, в ходе которого принято решение о возврате сил и средств Минобороны на постоянные места дислокации, за исключением нескольких единиц техники, сотрудников и трех вертолетов.

    С утра вертолетами выполнено 89 сбросов воды объемом 249 тонн. Всего с начала борьбы осуществлено 2525 сбросов, общим объемом 7423 тонны.

    Напомним, 8 июня на территории Батпаевского лесничества в области Абай произошло возгорание деревьев. 14 лесников погибли при пожаре.

    Объявлен сбор помощи пострадавшим. Общая площадь пожара в области Абай около 60 тысяч га, из них 43 тысяч га – в активной термоточке.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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