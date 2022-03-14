Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    СИЛОВИКИ ДО ПОСЛЕДНЕГО НЕ ПРИМЕНЯЛИ БОЕВОЕ ОРУЖИЕ – ГЕНПРОКУРОР РК О ЯНВАРСКИХ СОБЫТИЯХ

    14 Марта 2022, 10:59

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Силовики до конца пытались сдержать насилие и до последнего не применяли боевое оружие. Об этом заявил генеральный прокурор РК Берик Асылов на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК, рассказывая о ходе расследования январских событий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сдержать такую агрессию силовики не могли из-за многократного перевеса нападавших. Вы видели кадры, когда полицейских и солдат, которым по 18-20 лет жестоко избивали, издевались над ними», - сказал Берик Асылов.

    Генпрокурор добавил, что среди силовиков около 3,5 тысяч раненых или 80% от всех, получивших травмы в те дни.

    «Но даже тогда, по нападавшим не стреляли! В той сложной обстановке, сотрудники полиции, военнослужащие Нацгвардии и Вооруженных Сил до конца пытались сдержать насилие и до последнего не применяли, боевое оружие. Ограничивались спецсредствами нелетального действия: резиновыми пулями, слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. Но это было воспринято как слабость. Толпа ещё с большим упорством атаковала сотрудников, используя огнестрельное оружие и подручные средства», - отметил Берик Асылов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Происшествия Генпрокуратура Мажилис МВД РК Силовые структуры ЧП-2022 Алматинская трагедия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
    Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков