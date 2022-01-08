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    #СилавЕдинстве: сенатор выразил поддержку решению Президента о вводе войск ОДКБ в РК

    8 Января 2022, 17:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Защита безопасности и спокойствия наших граждан-это главная задача нашего Президента. Об этом заявил депутат Сената Парламента РК Рыскали Абдикеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вчера Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев на заседании Совета безопасности отметил, что в связи с сложностью сложившейся в стране ситуации необходимо принять ряд оперативных мер. Также установлено, что организаторами беспорядков являются настоящие террористы. Они захватили в Алматы и других городах склады, где хранилось оружие, разграбили и другие объекты. В этой связи Президент обратился за миротворческой помощью к главам государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности. Я лично полностью поддерживаю это предложение», - сказал Рыскали Абдикеров.

    Депутат добавил, что защита безопасности и спокойствия наших граждан - это главная задача Президента страны.

    «Ведь защита безопасности и спокойствия наших граждан - это главная задача нашего Президента по Конституции. Поэтому давайте с пониманием отнесемся к сегодняшней ситуации и проявим спокойствие!», - призвал граждан Рыскали Абдикеров.

    Автор:

    Серик Сабеков

    ОДКБ Президент Казахстана Сенат ЧП-2022
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