#СилавЕдинстве: сенатор выразил поддержку решению Президента о вводе войск ОДКБ в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Защита безопасности и спокойствия наших граждан-это главная задача нашего Президента. Об этом заявил депутат Сената Парламента РК Рыскали Абдикеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вчера Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев на заседании Совета безопасности отметил, что в связи с сложностью сложившейся в стране ситуации необходимо принять ряд оперативных мер. Также установлено, что организаторами беспорядков являются настоящие террористы. Они захватили в Алматы и других городах склады, где хранилось оружие, разграбили и другие объекты. В этой связи Президент обратился за миротворческой помощью к главам государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности. Я лично полностью поддерживаю это предложение», - сказал Рыскали Абдикеров.

Депутат добавил, что защита безопасности и спокойствия наших граждан - это главная задача Президента страны.

«Ведь защита безопасности и спокойствия наших граждан - это главная задача нашего Президента по Конституции. Поэтому давайте с пониманием отнесемся к сегодняшней ситуации и проявим спокойствие!», - призвал граждан Рыскали Абдикеров.



