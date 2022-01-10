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      Восточно-Казахстанская область

    Сила в единстве: жители ВКО привезли бойцам продукты питания

    10 Января 2022, 20:44

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В эти дни жители Восточного Казахстана еще больше сплотились. Восточноказахстанцы решили поддержать бойцов, которые задействованы в охране правопорядка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

    Как и во всех регионах, в ВКО силовые структуры следят за правопорядком. По периметру области выставлены блокпосты, военные несут службу. Предприниматели области приняли решение поддержать бойцов и привезли им горячее питание, молочную продукцию, воду и другое продовольствие.

    – Наши силовые структуры стоят на защите правопорядка днем и ночью. Поэтому таким образом мы хотим отблагодарить их, оказать поддержку, чтоб они знали, что мы вместе, мы все едины, и хотим, как можно скорее вернуться к мирной жизни, – отметил директор ТОО «Опытное хозяйство масличных культур» Фарид Абитаев.

    Искреннюю благодарность правоохранительным органам, пожарным частям, медицинским работникам, которые оперативно отреагировали и смогли предотвратить массовые беспорядки в регионе, выразили производители молочной продукции и другие бизнесмены.

    – Наши повара приготовили горячие обеды для сотрудников силовых структур. Пусть для них в это сложное время будет от нас немного тепла и заботы. Хочу призвать весь народ Казахстана сплотиться. Мы поддерживаем тех, кто круглые сутки стоит на посту, охраняя нас. Мы хотим жить в мире и согласии, без жертв и разрушений, – говорит одна из предпринимателей Нина Рених.

    Поддержали сотрудников правоохранительных органов и волонтеры областной мечети «Халифа Алтай», а также многодетные мамы.

    В Восточном Казахстане на сегодняшний день ситуация стабилизирована. В области нет перебоев с поставками продовольственных товаров. С соблюдением комендантского часа работают все промышленные предприятия, магазины, аптеки и медицинские учреждения. В штатном режиме функционируют коммунальные службы, социальные объекты, общественный транспорт.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Восточно-Казахстанская область ЧП-2022 Сила в единстве
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