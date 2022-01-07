Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Сила в единстве: Мы должны быть аккуратны с высказываниями в интернет-пространстве - сенатор Дана Нуржигит

    7 Января 2022, 23:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента РК Дана Нуржигит поделилась мнением по поводу поведения в Интернете в связи с ситуацией в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    «Прежде всего, мы должны быть аккуратны с высказываниями в Интернет-пространстве. Потому что среди боевиков, которые напали на наши города, особенно Алматы, который больше всего пострадал от нападений боевиков, а это именно боевики, их было 20 тысяч, среди них были не только те, кто подготовлен физически, а там были и идеологи, которые именно являлись провокаторами, идеологами всего этого деструктивного движения.

    И надо полагать, что включение интернета даже на короткое время для нас всех, сознательных граждан, мы должны призывать к ответственности друг друга, к тем вещам, которые мы декларируем в свободном интернет-пространстве, и что не каждое высказывание может быть понято правильно, каждое слово должно быть взвешенным, и что среди пользователей Интернета могут быть именно представители деструктивных сил», - сказала Дана Нуржигит.

    Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев в своем обращении к народу Казахстана сообщил о решении в связи со стабилизацией обстановки включить интернет-связь в отдельных регионах страны на определенные временные интервалы.

    Вместе с тем, Глава государства предупредил, что пользование сетью будет контролироваться в целях недопущения дальнейшего разжигания беспорядков.

    «Но предупреждаю, что свободный доступ в Интернет не означает свободное размещение измышлений, клеветы, оскорблений, подстрекательских призывов. В случае возникновения таких материалов мы примем меры по обнаружению и наказанию их авторов», - заключил Президент.

    Автор:

    Сенат Связь, ТВ, IT
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глава государства принял председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана
    Президент подписал закон о пресечении использования ложных товарных знаков в странах СНГ
    Касым-Жомарт Токаев принял Бакытжана Ертаева
    Мошенники используют имена и фото известных блогеров, представляясь брокерами
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам